Celebre cantante Pop, Enrique Jose Martin Morales IV, conosciuto in tutto il mondo come Ricky Martin, nasce il 24 dicembre 1971, in San Juan, Puerto Rico. Ricky comincia fin da piccolo, a sei anni, ad apparire in spot pubblicitari per la televisione locale. In seguito, effettua ben tre audizioni con la boy band dei Menudo prima di guadagnare uno spot nel 1984. In cinque anni, coi Menudo, Martin gira il mondo e canta in diverse lingue. All'età di diciotto anni (l'età massima per rimanere in quel gruppo costruito a tavolino dai