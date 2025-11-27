Un migliaio di parole non lasciano un'impressione tanto profonda quanto una sola azione.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Aforisma di Henrik Ibsen
Frase con immagine
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Henrik Ibsen
Henrik Ibsen nasce a Skien, in Norvegia, il giorno 20 marzo 1828. L'attività del padre, commerciante, conosce il fallimento economico quando Henrik ha solo sette anni: la famiglia si trasferisce così in periferia. Il giovane Ibsen a soli quindici anni viene mandato a Grimstad dive studia per imparare l'arte dello speziale. Le sue...
continua leggendo la:
Biografia di Henrik Ibsen su Biografieonline.it