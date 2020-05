Ho sempre pensato alla mia vita come a una tragedia. Adesso vedo che è una commedia.

Molti di quelli che vivono meritano la morte, e molti di quelli che muoiono meritano la vita. Tu sei in grado di valutare, Frodo? Non essere troppo ansioso di elargire morte e giudizi. Anche i più saggi non conoscono tutti gli esiti.