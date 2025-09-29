DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione di Chuck Palahniuk
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Chuck Palahniuk
Charles Michael Palahniuk, noto in campo letterario come Chuck Palahniuk nasce a Pasco (Washington) il giorno 21 febbraio 1962, da Carol Tallent e Fred Palahniuk. Fino all'età di quattordici anni cresce in una motorhome nei pressi di Burbank; in seguito i genitori si separano e divorziano così Chuck insieme ai tre fratelli vive frequenti...
continua leggendo la:
Biografia di Chuck Palahniuk su Biografieonline.it