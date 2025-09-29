Aforismi
Sono stanca di questo mondo di apparenze. Maiali che sembrano grassi. Famiglie che sembrano felici. Dammi liberazione. Da quello che sembra generosità. Da quello che sembra amore. Flash.

Invisible Monsters

Charles Michael Palahniuk, noto in campo letterario come Chuck Palahniuk nasce a Pasco (Washington) il giorno 21 febbraio 1962, da Carol Tallent e Fred Palahniuk. Fino all'età di quattordici anni cresce in una motorhome nei pressi di Burbank; in seguito i genitori si separano e divorziano così Chuck insieme ai tre fratelli vive frequenti...
