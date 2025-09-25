Un quadro è una combinazione originale delle linee e dei toni che si mettono in evidenza.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Edouard Manet
Edouard Manet
Edouard Manet nasce a Parigi il giorno 23 gennaio 1832. La sua famiglia è benestante: il padre è il giudice August Manet, la madre invece è la figlia di un diplomatico.
Sin da giovane Ėdouard ha la passione per l'arte e vorrebbe intraprendere la carriera artistica, che non gli viene però permessa dal padre, che lo iscrive al...
