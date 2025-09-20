Aforismi
Frase di Camillo Benso conte di Cavour

La nostra stella, o Signori, ve lo dichiaro apertamente, è di fare che la città eterna, sulla quale 25 secoli hanno accumulato ogni genere di gloria, diventi la splendida capitale del Regno italico.

[Discorso al Parlamento del Regno di Sardegna 11 ottobre 1860]

Breve biografia di Camillo Benso conte di Cavour

Camillo Paolo Filippo Giulio Benso, nobile dei Marchesi di Cavour, Conte di Cellarengo e di Isolabella nasce il 10 agosto 1810 a Torino, allora capoluogo d'un dipartimento dell'impero napoleonico. Secondogenito del marchese Michele e della ginevrina Adele di Sellon, Cavour da giovane è ufficiale dell'esercito. Lascia nel 1831 la vita...
continua leggendo la:
Biografia di Camillo Benso conte di Cavour su Biografieonline.it

