Aforismi
Frase di Daniel Pennac

Statisticamente tutto si spiega, personalmente tutto si complica.

Breve biografia di Daniel Pennac

Daniel Pennac nasce il giorno 1 dicembre 1944 a Casablanca, in Marocco. Proviene da una famiglia di militari e nel corso della sua infanzia insieme ai suoi genitori viaggia in giro per mondo, avendo modo quindi di soggiornare in Africa, nel Sud-est asiatico, in Europa e nel sud della Francia. In giovinezza frequenta il liceo, ma i...
Biografia di Daniel Pennac su Biografieonline.it

