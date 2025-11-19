Aforismi
Aforisma di Miguel de Cervantes

L'uomo è di fuoco, la donna di stoppa, il diavolo arriva e soffia.

Breve biografia di Miguel de Cervantes Saavedra

Miguel de Cervantes Saavedra nasce il 29 settembre 1547 ad Alcalà de Henares, in Spagna. Proviene da una famiglia di modeste condizioni; il padre è un "povero chirurgo" che svolge la professione senza avere né una laurea né un grande prestigio sociale. La famiglia Cervantes deve spesso cambiare città a causa della drammatica situazione...
Biografia di Miguel de Cervantes Saavedra su Biografieonline.it

