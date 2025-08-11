Aforismi
Frase di Edith Wharton

L'unico vantaggio di invecchiare è che si impara a distinguere quello che conta da quello che non conta.

Breve biografia di Edith Wharton

Edith Newbold Jones, poi nota esclusivamente come Edith Wharton, cognome preso da sposata, nasce a New York, il 24 gennaio del 1862. Autrice statunitense molto importante, ha vinto il Premio Pulitzer grazie al suo romanzo "L'età dell'innocenza", tradotto in tutto il mondo e ancora oggetto di studio nelle scuole non solo...
continua leggendo la:
Biografia di Edith Wharton su Biografieonline.it

