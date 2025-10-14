Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Aforisma di Marco Aurelio

Guarda sotto la superficie: non lasciarti sfuggire la qualità o il valore intrinseco delle cose.

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Breve biografia di Marco Aurelio

Cesare Marco Aurelio Antonino Augusto (noto anche come Marco Annio Vero) nasce il 26 aprile 121 d. C a Roma. La sua famiglia, originaria della Betica, è importante: il padre, infatti, è un console. Il giovane Marco riceve un'educazione dal maestro Frontone, che gli impartisce lezioni di retorica. È anche interessato alla filosofia...
continua leggendo la:
Biografia di Marco Aurelio su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail