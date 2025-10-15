Aforismi
Frase di Gustavo Rol

Quando mi venne chiesto di esprimere il mio pensiero a proposito della medianità e dello spirito non ho esitato a rispondere che ogni individuo possiede un certo potenziale di medianità. Sul significato di questa parola però ho posto delle riserve di ordine etico e biologico.

Breve biografia di Gustavo Rol

Gustavo Adolfo Rol nasce a Torino il 20 giugno 1903. Uomo di innumerevoli prodigi per alcuni, illuminato o grande illusionista per altri: sono solo alcune delle definizioni che lo hanno riguardato nel corso della sua lunga vita. Antiquario stimato, dopo aver lavorato come giornalista e bancario, si è dedicato per tutta la vita alla...
continua leggendo la:
Biografia di Gustavo Rol su Biografieonline.it

