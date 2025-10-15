DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Gustavo Rol
È fatale che quasi la totalità delle prerogative umane, a livello però del solo istinto, convoglino il desiderio dell'uomo a considerare lo stato di necessità della propria esistenza; di qui la peculiarità degli intenti volti a favorire l'ambizione, l'orgoglio, la potenza e la crudeltà. È tacito: che una severa rinuncia a questi fattori negativi comporti se non la visione l'intuizione almeno di quelle alte sollecitazioni alle quali il pensiero si ispira per comprendere l'infinito e così vincere il terrore della morte.
Breve biografia di Gustavo Rol
Gustavo Adolfo Rol nasce a Torino il 20 giugno 1903. Uomo di innumerevoli prodigi per alcuni, illuminato o grande illusionista per altri: sono solo alcune delle definizioni che lo hanno riguardato nel corso della sua lunga vita.
Antiquario stimato, dopo aver lavorato come giornalista e bancario, si è dedicato per tutta la vita alla...
