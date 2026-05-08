La cucina è di per sé scienza. Sta al cuoco farla divenire arte.

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Frase di Gualtiero Marchesi
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Breve biografia di Gualtiero Marchesi
Chef di fama internazionale, Gualtiero Marchesi nasce a Milano il giorno 19 marzo 1930, in una famiglia di albergatori.
Nel dopoguerra si trasferisce in Svizzera, dove perfeziona la propria conoscenza culinaria, frequentando dal 1948 al 1950 la scuola alberghiera di Lucerna. Rientra in Italia e rimane a lavorare per alcuni anni presso...
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