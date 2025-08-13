Meno le persone sanno di come vengono fatte le salsicce e le leggi e meglio dormono la notte.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Otto von Bismarck
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Otto von Bismarck
Otto von Bismarck-Schönhausen nasce il giorno 1 aprile del 1815, a Schönhausen (Germania), da una famiglia della borghesia terriera. Avviato alla carriera diplomatica, diviene deputato alla Dieta prussiana, l'Assemblea costituente tedesca, nel 1848.
Grazie alle sue abilità ed al suo prestigio, nel corso degli anni colleziona titoli...
continua leggendo la:
Biografia di Otto von Bismarck su Biografieonline.it