È meglio morire in piedi che vivere in ginocchio!

Emiliano Zapata nasce ad Anenecuilco, una breve frazione di Villa de Ayala, nello stato di Morelos, in Messico, l'8 agosto del 1879. Anarchico, combattente e politico, è passato alla storia per essere stato tra i principali leader della Rivoluzione Messicana. "Terra e libertà", è uno degli slogan politici che gli sono stati attribuiti, per quanto la sua idea di riforma e di emancipazione contadina fosse ben più profonda e complessa. È di sicuro sua, invece, la nota frase "preferisco morire in piedi, piuttosto che vivere in...continua la lettura su Biografieonline.it