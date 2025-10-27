Il poeta e sceneggiatore francese Jacques Prévert nasce il 4 febbraio del 1900 a Neully sur Seine. È il secondo dei due figli della coppia formata da Suzanne Catusie e André Prévert. Con il fratello Pierre si crea da subito un legame molto intenso che i due manterranno nel corso delle loro intere vite, collaborando spesso anche da un...

continua leggendo la:

Biografia di Jacques Prévert su Biografieonline.it