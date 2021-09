Un uomo non è vecchio finché è alla ricerca di qualcosa.

Jean Rostand nasce a Parigi il 30 ottobre del 1894. È stato un biologo e un insigne pensatore francese, versato sia nel campo filosofico che in quello scientifico. Figlio del più celebre poeta e drammaturgo Edmond Rostand, autore del capolavoro romantico dal titolo "Cyrano de Bergerac", tradotto e rappresentato in tutto il mondo, deve al padre senza dubbio l'amore per lo studio e per la scienza, verso cui dedica tutta la propria attività intellettuale. È noto per essere stato un importante divulgatore scientifico, tanto in ambito...continua la lettura su Biografieonline.it