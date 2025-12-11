Aforismi
Aforisma di Nicola Savino

L'attenzione media di tutti noi telespettatori è calata, dopo un minuto lento, cambiamo subito canale perché ormai siamo abituati a condurre una vita "multi-tasting", con più telefoni, facebook e youtube.

Breve biografia di Nicola Savino

Nicola Savino nasce a Lucca il 14 novembre del 1967. Conduttore radiofonico e televisivo italiano, imitatore, talvolta attore e showman in genere, oltre che regista e autore di fortunati format radiotelevisivi, viene da una lunga gavetta in radio e nelle televisioni private. Personaggio amato dal pubblico giovane, è diventato un volto...
