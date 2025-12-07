DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Donatella Versace
Breve biografia di Donatella Versace
Donatella Versace nasce a Reggio Calabria, il 2 maggio del 1955. Celebre stilista italiana, è sorella del più famoso Gianni Versace, fondatore e realizzatore dell'omonimo impero della moda, il quale ha contribuito e contribuisce da diversi decenni a fare dello stile e della moda Made in Italy un segno distintivo nel mondo. Dalla morte...
