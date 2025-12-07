Aforismi
Frase di Donatella Versace

L'abito ha bisogno di un'anima, chi sfila fa vivere il vestito, che da solo non potrebbe portare il messaggio giusto.

Breve biografia di Donatella Versace

Donatella Versace nasce a Reggio Calabria, il 2 maggio del 1955. Celebre stilista italiana, è sorella del più famoso Gianni Versace, fondatore e realizzatore dell'omonimo impero della moda, il quale ha contribuito e contribuisce da diversi decenni a fare dello stile e della moda Made in Italy un segno distintivo nel mondo. Dalla morte...
Biografia di Donatella Versace su Biografieonline.it

