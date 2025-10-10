Lo sport deve essere accessibile ai giovani della classe operaia.

Pierre de Frédy, barone di Coubertin, meglio noto più aristocraticamente come Pierre de Coubertin, nasce a Parigi, il giorno 1 gennaio del 1863. Pedagogista e storico francese, è passato alla storia per aver riproposto, in chiave moderna, i cosiddetti Giochi Olimpici, di fatto fondandoli in tutto e per tutto, almeno nella versione nella...

continua leggendo la:

Biografia di Pierre de Coubertin su Biografieonline.it