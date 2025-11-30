Dove c'è un afflusso maggiore di risorse, le occasioni di corruzione si moltiplicano.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Aforisma di Henry John Woodcock
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Henry John Woodcock
Henry John Woodcock nasce a Taunton, nella contea di Somerset, in Gran Bretagna, il giorno 23 marzo 1967. Magistrato italiano, procuratore a Potenza, dal 2009 sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli. Il suo nome è legato ad una serie di inchieste che hanno sortito molto scalpore, indirizzate verso le alte...
continua leggendo la:
Biografia di Henry John Woodcock su Biografieonline.it