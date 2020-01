Non sforzarti di essere migliore degli altri, cerca di essere migliore di te stesso.

Frasi di William Faulkner Scrittore statunitense, premio Nobel Scarica il PDF con tutte le frasi di William Faulkner Download PDF

Approfondisci

Breve biografia di William Faulkner

William Cuthbert Faulkner, nato in realtà come Falkner, nasce a New Albany, nello stato del Mississippi, in USA, il 25 settembre del 1897. Scrittore di enorme levatura, sceneggiatore e drammaturgo di successo, è stato vincitore del Premio Nobel per la letteratura nel 1949, in occasione del quale pronunciò uno dei discorsi più apprezzati dell'intera storia del noto riconoscimento internazionale. È celebre per opere narrative provocatorie, di grande impatto psicologico, talvolta sperimentali e collegate alla grande tradizione...continua la lettura su Biografieonline.it

