Agnolo (Angelo) Ambrogini nasce a Montepulciano il 14 luglio 1454 dal notaio Benedetto di Nanni. Giunto all'età di dieci anni suo padre muore assassinato per una vendetta ed egli, quattro anni dopo, si trasferisce a Firenze, dove inizia a farsi chiamare con il suo soprannome, Poliziano, dal nome latino del suo paese natio (Mons Politianus). Studia con precettori illustri come Landino, Calcondila, Argiropulo e, soprattutto, Ficino, mettendo presto in evidenza il suo particolare talento quando, ancora studente, riprende la... continua su Biografieonline.it