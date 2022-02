L' O.N.U. è un'organizzazione internazionale aperta a tutti gli Stati, creata per mantenere la pace e la sicurezza, e promuovere la cooperazione internazionale nei settori economico, sociale e culturale. Alle Nazioni Unite aderiscono 189 Paesi di tutti e cinque i continenti. Le uniche nazioni a non aderire sono Città del Vaticano, Svizzera, Taiwan e Federazione Jugoslava. L'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) ha lo status di osservatore speciale. L'Onu è nata il 24 ottobre 1945, in seguito alla ratifica del... continua su Biografieonline.it