Aforismi
Aforisma di Gabriel Laub

La fantasia è quella cosa che certe persone non riescono neanche a immaginare.

Breve biografia di Gabriel Laub

Di origine ebraica, Gabriel Laub nasce in un paese della Polonia chiamato Bochnia, il 24 ottobre 1928. Perseguitato a causa delle sue origini, nel 1939 lo scrittore è costretto a lasciare Cracovia e raggiungere l'Unione Sovietica con i genitori. Qui viene catturato e deportato, trascorrendo parecchio tempo internato tra i monti...
continua leggendo la:
Biografia di Gabriel Laub su Biografieonline.it

