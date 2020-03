Nessuno arriva in paradiso con gli occhi asciutti.

Resta aggiornato e ricevi subito la frase della settimana Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Approfondisci

Breve biografia di John Adams

John Adams nasce a Braintree il 30 ottobre 1735. Si laurea in Legge nel 1755 frequentando la prestigiosa Università di Harvard. I suoi genitori fanno pressione su di lui affinché diventi un personaggio importante e in vista. Il giovane John non delude le loro aspettative. Oltre ad essere un bravo avvocato, John Adams si distingue per la sua abilità oratoria. Insegnante e politico attivo, si occupa anche di questioni costituzionali, pubblicando alcuni saggi riguardanti la situazione delle colonie nel Nuovo Mondo. In uno di tali...continua la lettura su Biografieonline.it

Altri autori di aforismi