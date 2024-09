James Francis Cameron nasce il 16 agosto del 1954 in Canada, a Kapuskasing. Si appassiona fin da piccolo alla fantascienza e, al momento della scelta del corso di studi universitari, si orienta sulla fisica. Dopo la laurea alla State University di Fullerton decide però di perseguire la sua passione per il cinema. La sua prima esperienza dietro la macchina da presa risale al 1978 quando gira "Xenogenesis". Grazie a questo primo tentativo, ottiene un lavoro presso la casa di produzione cinematografica New World Pictures, famosa per... continua su Biografieonline.it