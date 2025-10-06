Aforismi
Frase celebre di Winston Churchill

Non ho altro da offrire che sangue, fatica, lacrime e sudore.

[Dal celebre primo discorso alla Camera dei comuni, 13 maggio 1940]

Breve biografia di Winston Churchill

Sir Leonard Winston Churchill Spencer, uno dei più importanti uomini di Stato della storia inglese, nasce a Woodstock, nell'Oxfordshire, il 30 novembre 1874. I genitori provengono da due ambienti molto diversi tra loro: Lord Randolph Churchill, il padre, appartiene alla migliore aristocrazia britannica, mentre la madre, Jenny Jerome,...
Biografia di Winston Churchill su Biografieonline.it

