Non lasciatevi ingannare dalla nostalgia di ciò che "poteva essere". Non poteva essere nient'altro. Altrimenti lo sarebbe stato.

Non c'è possibilità di errore nel tango, Dana, non è come la vita: è più semplice! Per questo il tango è così bello: commetti uno sbaglio, ma non è mai irreparabile, seguiti a ballare! Perché non ti butti? Vuoi provare?

‐ Frank Slade ‐

Scent of a Woman - Profumo di donna