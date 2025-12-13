Aforismi
Frase di Gamal Abd el Nasser

Sono stato un cospiratore per così tanto tempo che diffido di tutto ciò che mi circonda.

Breve biografia di Gamal Abd el Nasser

Gamal Abd el-Nasser nasce il 15 gennaio del 1918 ad Alessandria d'Egitto, da una famiglia di umili origini (il padre è un funzionario delle poste) proveniente da Beni Morr. Dopo aver studiato ad Asyut per due anni e a Khatatba per otto, durante gli studi secondari superiori inizia una prima attività politica, diventando presidente del...
