Frase di Tito Livio
Breve biografia di Tito Livio
Tito Livio (sconosciuto il suo cognomen, indicato in latino come Titus Livius Patavinus e in inglese come Livy) nasce, secondo San Girolamo, il 59 avanti Cristo a Padova (allora Patavium). La famiglia è di condizioni agiate, come dimostra la sua formazione culturale eccellente: per completare gli studi, infatti, si trasferisce a Roma,...
