Frase di Tito Livio

L'invidia è cieca, né altro sa fare che sminuire il valore altrui, corrompendo gli onori ed i meriti che uno si merita.

Breve biografia di Tito Livio

Tito Livio (sconosciuto il suo cognomen, indicato in latino come Titus Livius Patavinus  e in inglese come Livy) nasce, secondo San Girolamo, il 59 avanti Cristo a Padova (allora Patavium). La famiglia è di condizioni agiate, come dimostra la sua formazione culturale eccellente: per completare gli studi, infatti, si trasferisce a Roma,...
