Daniele Silvestri nasce il 18 agosto 1968 a Roma, figlio di Alberto, sceneggiatore e autore televisivo. Il suo debutto avviene nel 1994 con l'album "Daniele Silvestri", che gli vale la "Targa Tenco" per il miglior disco d'esordio. L'anno successivo prende parte, con "L'uomo col megafono", al Festival di Sanremo tra le nuove proposte, e si aggiudica il premio della critica "Volare" per il miglior testo letterario. Il brano farà parte del suo secondo disco, "Prima di essere un uomo", insieme con "Le cose in comune", vincitrice della