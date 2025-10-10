DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione di Daniele Silvestri
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Daniele Silvestri
Daniele Silvestri nasce il 18 agosto 1968 a Roma, figlio di Alberto, sceneggiatore e autore televisivo. Il suo debutto avviene nel 1994 con l'album "Daniele Silvestri", che gli vale la "Targa Tenco" per il miglior disco d'esordio. L'anno successivo prende parte, con "L'uomo col megafono", al Festival di Sanremo tra le nuove proposte, e...
continua leggendo la:
Biografia di Daniele Silvestri su Biografieonline.it