DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione di Paolo Conte
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Paolo Conte
Paolo Conte nasce il 6 gennaio 1937 e già da adolescente coltiva la passione per il jazz classico americano, suonando il vibrafono in piccoli complessi della sua città, Asti. Inizia prima insieme al fratello Giorgio, poi da solo, a scrivere canzoni suggestionate dal cinema, dalla letteratura, dalla vita. In parallelo Conte intraprende...
continua leggendo la:
Biografia di Paolo Conte su Biografieonline.it