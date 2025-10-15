Aforismi
Frase di Beppe Grillo

Vogliono un capro espiatorio per il loro fallimento. Ma il crollo del Pd non è dovuto ai grillini che rubano i voti. Sono loro che li rubano a noi!

Breve biografia di Beppe Grillo

Giuseppe Piero Grillo, comico, o meglio professionista provocatore, nasce a Savignone, in provincia di Genova, il 21 luglio 1948. Compie le prime esperienze nei locali cittadini; poi arriva una importante opportunità: improvvisa un monologo di fronte a una commissione RAI, alla presenza tra gli altri di Pippo Baudo. Da questa esperienza...
Biografia di Beppe Grillo

