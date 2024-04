Avevo un acero in giardino, è caduto e adesso è l'acero contuso.

Il comico Bruno Arena, noto componente del duo "I Fichi d'India" nasce il 12 gennaio 1957 a Milano. Dopo aver frequentato il liceo artistico, si laurea all'Isef e diventa un insegnante di educazione fisica in una scuola media della provincia di Varese, a Venegono Inferiore. Nel 1983 inizia a esibirsi in alcuni spettacoli comici lavorando come animatore turistico, ma l'anno successivo deve fermarsi a causa di un incidente automobilistico piuttosto grave che lo coinvolge e che gli lascia segni evidenti sul volto: costretto a subire... continua su Biografieonline.it