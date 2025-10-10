DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione di Antonio Ricci
Ora nei salotti gira la tesi che il declino morale del paese cominciò con Drive In. Persino Fuksas, l'architetto, ha rilasciato dichiarazioni sdegnate su quel mio programma, salvo poi accorgersi, dopo una mia telefonata, di essersi confuso con Colpo Grosso. Gli autori di Drive In, è bene ricordarlo, erano Elle Kappa, Gino & Michele, Disegni & Caviglia, Staino, la crème dell'intellighenzia umoristica di sinistra. In un periodo reale di censura, Drive In fu un momento di libertà d'espressione.
Breve biografia di Antonio Ricci
Antonio Ricci nasce il 26 giugno del 1950 ad Albenga, in Liguria. Laureatosi in Storia dell'Arte con una tesi riguardante la difesa dei beni culturali, presta servizio di leva nel 1975 presso l'Aeronautica Militare. Quindi, sposatosi con Silvia Arnaud, si avvicina alla scrittura comica: a soli ventinove anni è tra gli autori di...
