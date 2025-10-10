Aforismi
Frase di Massimiliano Rosolino

Se non hai il fisico non puoi fare il nuotatore.
(intervista)

Breve biografia di Massimiliano Rosolino

Stella del nuoto italiano e mondiale, Massimiliano Rosolino è nato a Napoli nel 1978 da padre italiano (noto ristoratore napoletano) e madre australiana. Chi lo conosce lo descrive come un ragazzo dotato di straordinaria energia, infaticabile e dotato di un notevole self control. Afflitto da un pizzico di pigrizia, riesce però a...
continua leggendo la:
Biografia di Massimiliano Rosolino su Biografieonline.it

