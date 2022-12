Émilie du Châtelet, il cui nome completo è Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Brereuil, marchesa du Châtelet, nasce il 17 dicembre 1706 a Parigi, in una famiglia di rango sociale molto elevato: il padre è un uomo tenuto in grande considerazione presso la corte di Re Luigi XIV. Invitata a maturare interessi scientifici e linguistici (in un'epoca in cui tali privilegi sono destinati unicamente agli uomini), studia con serietà senza disdegnare le occasioni mondane. Presentata a corte a sedici anni, studia il tedesco, il greco e il... continua su Biografieonline.it