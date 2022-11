Frank Russell Capra, il cui nome originario è Francesco Rosario Capra, nasce il 18 maggio 1897 a Bisacquino, in provincia di Palermo, ed emigra a sei anni con la famiglia in California, a Los Angeles. Dopo avere studiato ingegneria chimica, nel 1922 dirige il cortometraggio "Fultah Fisher's Boarding House": è il suo esordio nel mondo del cinema. Negli anni seguenti, trova impiego come tuttofare su diversi set, prima di essere assunto come sceneggiatore e gag writer della serie comica prodotta da Hal Roach "Our gang". Lavora alla... continua su Biografieonline.it