DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frasi di Federica Brignone
- Mi dico spesso: se per qualsaisi motivo dovessi smettere anche domani, la mia resterebbe una signora carriera. E però io non ho finito, sono ancora motivata e quindi finché sarò qui a giocarmela [...] ci sono e ho voglia. [...] Ho realizzato i miei sogni sportivi, anzi, sono andata oltre. Ma non ho realizzato tutti i miei sogni, se no non mi allenerei due volte al giorno né avrei ancora la voglia che sento di avere. Io ho ancora fame.
- [«Com'è una tappa di Coppa ai tempi del Covid?»] Un clima molto gelido. Quando superi il traguardo e ci sei praticamente solo tu, alzi la testa e dici: vabbè, esulto? Per chi? Per la famiglia? Per la squadra? Col pubblico vivi delle emozioni più forti. Detto questo... [«Cosa?»] Dall'altra parte è stato molto comodo perché non avevamo distrazioni né problemi di spostamenti. Pensa: mi sono persino guardata la seconda manche dal parterre sul grande schermo. Impensabile in tempi normali.
- [Sull'esclusione della Russia dai Giochi olimpici per doping di Stato] Come sensazione non è bella, è doloroso per un atleta pulito non poter partecipare per colpa di altri. Io non so quanti atleti rubano, non voglio fare di tutta l'erba un fascio. Il doping, però, va eliminato dallo sport e chi sgarra anche una sola volta deve andare fuori per sempre, a casa. Doparsi è come rubare e i ladri finiscono in prigione.
- [«Cosa pensi di Greta Thunberg?»] Veicola idee buone e molto forti. Fa bene a farlo, ma non ne condivido i toni. Non mi piacciono i modi: insultare o dare addosso a generazioni più grandi che ignoravano o sottovalutavano il problema [del cambiamento climatico], non è costruttivo. Credere sino in fondo nel cambiamento e fare qualcosa di concreto perché gli altri ti seguano, capiscano, cambino, è ugualmente efficace. Lei sembra ammaestrata da qualcuno.