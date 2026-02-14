Aforismi
Dialogo dal film Il secondo tragico Fantozzi

Professor Guidobaldo Maria Riccardelli: Le piace il cinema espressionista tedesco?

Fantozzi: Io... io... è il grande amore della mia vita, e voglio in questa sede ricordare i grandi maestri Murnau e Robert Wiene, di cui tutti noi non possiamo fare a meno dell'irrinunciabile capolavoro Das Cabinet der Doktor Caligarissssss!

Professor Guidobaldo Maria Riccardelli: Ca-li-ga-ri!

Fantozzi: Caligari... Caligari.

Professor Guidobaldo Maria Riccardelli: E chi è David-Llewelyn-Wark Grft?

Fantozzi: Non...

Professor Guidobaldo Maria Riccardelli: Grft!

Fantozzi: Non s... non sento.

Professor Guidobaldo Maria Riccardelli: GRFT!

Fantozzi: Griffith! Griffith... è il padre del cinema americano. Io lo adoro, è come se fosse mio padre, sa, dottore?

Professor Guidobaldo Maria Riccardelli: Bene, giovanotto. Lei è dei nostri!

Dal film

Il secondo tragico Fantozzi

Il secondo tragico Fantozzi: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Il secondo tragico Fantozzi:

Frasi del film Il secondo tragico Fantozzi Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Luciano Salce Il secondo tragico Fantozzi su Amazon

Breve trama del film

Il ragionier Fantozzi, in piena notte, è ancora in ditta da solo per coprire le uscite del Duca Conte Semenzara, facendo sentire la sua voce registrata a sua moglie per telefono. Quando è ormai mattina, dopo aver rischiato la morte nell'incontro con due guardie giurate, esce e parte in auto per rientrare a casa. All'improvviso la strada si riempie di altre automobili nel senso opposto: sono i suoi stessi colleghi che vanno al lavoro. L'auto di Fantozzi viene travolta dal traffico opprimente, ed il povero ragioniere è riportato di...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Paolo Villaggio Paolo Villaggio

