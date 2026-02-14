DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Dialogo dal film Il secondo tragico Fantozzi
Professor Guidobaldo Maria Riccardelli: Le piace il cinema espressionista tedesco?
Fantozzi: Io... io... è il grande amore della mia vita, e voglio in questa sede ricordare i grandi maestri Murnau e Robert Wiene, di cui tutti noi non possiamo fare a meno dell'irrinunciabile capolavoro Das Cabinet der Doktor Caligarissssss!
Professor Guidobaldo Maria Riccardelli: Ca-li-ga-ri!
Fantozzi: Caligari... Caligari.
Professor Guidobaldo Maria Riccardelli: E chi è David-Llewelyn-Wark Grft?
Fantozzi: Non...
Professor Guidobaldo Maria Riccardelli: Grft!
Fantozzi: Non s... non sento.
Professor Guidobaldo Maria Riccardelli: GRFT!
Fantozzi: Griffith! Griffith... è il padre del cinema americano. Io lo adoro, è come se fosse mio padre, sa, dottore?
Professor Guidobaldo Maria Riccardelli: Bene, giovanotto. Lei è dei nostri!
Fantozzi: Io... io... è il grande amore della mia vita, e voglio in questa sede ricordare i grandi maestri Murnau e Robert Wiene, di cui tutti noi non possiamo fare a meno dell'irrinunciabile capolavoro Das Cabinet der Doktor Caligarissssss!
Professor Guidobaldo Maria Riccardelli: Ca-li-ga-ri!
Fantozzi: Caligari... Caligari.
Professor Guidobaldo Maria Riccardelli: E chi è David-Llewelyn-Wark Grft?
Fantozzi: Non...
Professor Guidobaldo Maria Riccardelli: Grft!
Fantozzi: Non s... non sento.
Professor Guidobaldo Maria Riccardelli: GRFT!
Fantozzi: Griffith! Griffith... è il padre del cinema americano. Io lo adoro, è come se fosse mio padre, sa, dottore?
Professor Guidobaldo Maria Riccardelli: Bene, giovanotto. Lei è dei nostri!
Commenta
Il secondo tragico Fantozzi: approfondimenti
Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Il secondo tragico Fantozzi:
Frasi del film Il secondo tragico Fantozzi Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Luciano Salce Il secondo tragico Fantozzi su Amazon
Breve trama del film
Il ragionier Fantozzi, in piena notte, è ancora in ditta da solo per coprire le uscite del Duca Conte Semenzara, facendo sentire la sua voce registrata a sua moglie per telefono. Quando è ormai mattina, dopo aver rischiato la morte nell'incontro con due guardie giurate, esce e parte in auto per rientrare a casa. All'improvviso la strada si riempie di altre automobili nel senso opposto: sono i suoi stessi colleghi che vanno al lavoro. L'auto di Fantozzi viene travolta dal traffico opprimente, ed il povero ragioniere è riportato di...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film