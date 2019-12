Frasi del film Titanic

Cappello parlante: Difficile, molto difficile... Coraggio da vendere, vedo, e anche un cervello niente male. C'è talento, oh sì! E desiderio di mettersi alla prova, ma dove ti colloco?!



Harry Potter [Fra sé e sé]: Non Serpeverde... Non Serpeverde...



Cappello parlante: Non Serpeverde, eh?! Ne sei sicuro? Potresti diventare grande, sai? È tutto qui, nella tua testa e Serpeverde ti aiuterebbe sulla via della grandezza, su questo non c'è dubbio. No?!



Harry [Fra sé e sé]: No, ti prego, ti prego... Tutto tranne Serpeverde... Tutto tranne Serpeverde...



Cappello parlante: Beh, se ne sei sicuro... Sarà meglio... Grifondoro!