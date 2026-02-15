Aforismi
Commenti alla frase di Albert Einstein

La fantasia è più importante del sapere.

  • Verissimo... ma anche una sapienza "allegra" e non "tronfia" e "pomposa"...

    Da: Giusy
    Data: mercoledì 11 febbraio alle ore 5:01

  • Sì, perché senza la fantasia non ci sarebbe l' implementazione del sapere, né la sua crescita. La fantasia ed il sapere sono come vasi comunicanti.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: martedì 10 febbraio alle ore 18:56

  • con poce parole i hebrei ano bisonio per i tedesci.. perce perce un gran lavoratore ne a bisonio di un grande fantasia.. e la fantasi che ci porta avanti la fantasia ci fa volare chi sa volare vede tuto...12 6 bisonia volare per sapere dove andare..

    Da: sokol koci
    Data: lunedì 11 aprile 2011 alle ore 0:30

