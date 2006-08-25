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Frasi di Kimi Antonelli
Frasi in elenco: 9
- La mia vera ispirazione è Ayrton Senna. Anche se non ho mai potuto "viverlo" come pilota, perché sono nato troppo tardi per vederlo correre, lui resta la mia più grande fonte di ispirazione. [...] aveva qualcosa che nessun altro ha mai avuto. Era un pilota estremamente aggressivo in pista ma fuori dalla macchina aveva una dolcezza unica. [...] era sempre pronto a battersi per ciò che riteneva importante.
- [Ma è vero che il tuo nome non c'entra niente con quello di Kimi Raikkonen?] È vero! Me lo chiedono tutti ma giuro, non c'entra proprio niente. I miei genitori volevano darmi un secondo nome straniero e un loro amico gli ha suggerito Kimi. A loro piaceva, stava bene con Andrea e con il mio cognome, e me l'hanno dato. Poi tutti hanno iniziato a chiamarmi Kimi e la carriera in pista crea subito il collegamento con Raikkonen ma no, non è voluto!