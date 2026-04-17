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Frasi di Marco Lollobrigida
Frasi in elenco: 1
- Scriveva François Poullain de La Barre, filosofo francese del XVII secolo: «Tutto quello che è stato scritto dagli uomini sulle donne deve far insospettire perché essi sono stati sia giudici che parte in causa».
Perché alla storia delle donne si desse l'attenzione che meritava, si è dovuto aspettare il movimento femminista degli anni Settanta, che ha avuto tra i suoi pregi quello di porsi delle domande e avviare un lavoro di scoperta quasi "archeologica" che fece affiorare con sorprendente generosità un affascinante mondo sommerso.
La presenza delle donne nella storia va cercata tra le pieghe di un discorso, in un'iscrizione laconica, dentro un dipinto curioso, in una lettera d'amore o in un trattato politico, in una foto sbiadita, e nei racconti sfumati che le nonne tramandano alle nipoti.
Per secoli velata, nascosta, silenziosa, la vita e la partecipazione delle donne alle professioni, liberali e non, è stata finalmente studiata a partire dagli ultimi decenni del Novecento. Gli studi stanno restituendo una presenza costante e un apporto vitale ai processi socioculturali di ogni epoca, più importante di quanto si possa immaginare.