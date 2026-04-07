Nikita Kruscev Politico sovietico Frasi in elenco: 98 ‐ Pagina: 1 di 10



Puoi trovare le frasi di Nikita Kruscev anche in questi temi: Politici Ponti Fiumi Puoi trovare leanche in questi temi: Partiti

Scarica tutte le frasi di Nikita Kruscev in PDF Download PDF

Altri autori di aforismi