Ogni volta che sono felice ho un terribile presentimento.

  • Per lui non dovrebbe trattarsi di presentimento, ma di rimorso, già che si è sottratto al verdetto della legge. In generale, la vita ci fa sempre un bilancio per cui per ogni attimo di felicità possiamo attenderci uno meno positivo, anche senza pernsarci, evitando così di attrarlo anche in anticipo.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: sabato 30 agosto alle ore 9:37

  • Qui, nella realtà finita e contingente, il "prima" e il "dopo" ci creano ansia e timore e la felicità è solo di un attimo... ma nell'eternità saremo senza tempo e la felicità sarà completa.

    Da: Giusy
    Data: sabato 30 agosto alle ore 5:50

