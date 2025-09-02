DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Roman Polanski
Per lui non dovrebbe trattarsi di presentimento, ma di rimorso, già che si è sottratto al verdetto della legge. In generale, la vita ci fa sempre un bilancio per cui per ogni attimo di felicità possiamo attenderci uno meno positivo, anche senza pernsarci, evitando così di attrarlo anche in anticipo.Da: Gladys BozanicData: sabato 30 agosto alle ore 9:37
Qui, nella realtà finita e contingente, il "prima" e il "dopo" ci creano ansia e timore e la felicità è solo di un attimo... ma nell'eternità saremo senza tempo e la felicità sarà completa.Da: GiusyData: sabato 30 agosto alle ore 5:50