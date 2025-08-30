Aforismi
Frase di Roman Polanski

Ogni volta che sono felice ho un terribile presentimento.

Breve biografia di Roman Polański

Grande regista e grande attore, una vita segnata da eventi drammatici, Roman Polański (il vero cognome è Liebling) nasce il 18 agosto 1933 a Parigi. La famiglia ebrea di origine polacca tornò nel 1937 in Polonia ma, a seguito del crescente antisemitismo di quegli anni sciagurati, venne rinchiusa nel ghetto di Varsavia. Ghetto dal quale...
