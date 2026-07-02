Commenti alla frase di Immanuel Kant
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Esattamente... come deve, o meglio, dovrebbe essereDa: GiusyData: martedì 30 giugno alle ore 9:23
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..beh..io, nel mio piccolo e con le mie modeste risorse, cerco ogni giorno di essere una persona positiva.
Cerco di fare attenzione a chi mi circonda...Da: GiampaoloData: mercoledì 30 giugno 2010 alle ore 23:17
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carissimi non è mia abitudine criticare la critica. invio parole per giustificare il perchè del mio stare insieme agli altri.Sono un pessimista l’ho sempre compreso.
Come si fa a non esserlo?
Ma penso di aver fatto il possibile per essere un ottimista
nel pessimismo. Dal 1960, sino a che la salute,
me lo ha permesso,
non mi sono mai tirato
indietro dall’impegno politico.
I pessimi risultati politici sociali li vediamo.
Dove abbiamo errato?
Ci mancherebbe altro che NEGASSI L’EVIDENZA
Di quanta umanità e solidarietà esiste nel mondo.
Ma i cittadini del mondo sono DOMINATI da quei mercanti,
Che duemila anni fa sono stati cacciati dal tempio.
ORA QUEI MERCANTI DOMINAN O IL MONDO.
E FANNO MOLTO MALE A TUTTI I CITTADINI DEL MONDO.
E ha ragione, tante ragioni, Susan Sontang quando dice:
[la razza bianca
è il cancro della storia umana;
è la razza bianca
ed essa sola - con
le sue ideologie
e le sue invenzioni -
che sradica civiltà autonome
ovunque proliferi,
che ha sconvolto
l'equilibrio ambientale
del pianeta,
e adesso minaccia
l'esistenza stessa della vita].Da: guido perazziData: mercoledì 30 giugno 2010 alle ore 21:53
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se l'invito venisse accolto avremmo, finalmente, il paradiso sulla terra!Da: marcella ranieriData: mercoledì 30 giugno 2010 alle ore 19:52
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Anche io non condivido la pessimistica visione dell'Umanità.
Certamente ogni giorno ed in ogni parte del mondo si assiste a delle prevaricazioni e a delle ingiustizie...ma ci sono infinite dimostrazioni di altruismo e abnegazione nell'aiutare il proprio prossimo.
Sono solito dire che dobbiamo sfuggire dalle macrotematiche quali la Fame nel mondo, la Pace, fratellanza tra ebrei e arabi...
Dobbiamo, invece, osservare, incentivare e impegnarci nel micro sistema fatto della quotidiana solidarietà con il proprio prossimo.
Un piccolo lavoro privato e quotidiano produrrà molto più effetto delle improbabili azioni planetarie.
Io sono ottimista.
GiampaoloDa: GiampaoloData: mercoledì 30 giugno 2010 alle ore 16:55
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Caro Guido Perazzi.
Senza alcuna offesa e neppure alcun sentimento diverso da un normale sentimento di "umanità e umiltà" chiamerei il tuo sentire: Pessimismo.
Non è possibile pensare che non ci siano luoghi dove si pratica una "civile umanità".
Pensa ai tanti luoghi di sofferenza dove gli uni aiutano gli altri con dedizione e senza nessun rendiconto. Pensa al rapporto genitori/ figli. ecc.
E poi i progressi che in tanta parte del mondo si sono fatti per alleviare le sofferenze dei più deboli.
Con simpatia,
ArnaldoDa: ArnaldoData: mercoledì 30 giugno 2010 alle ore 13:17
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purtroppo penso con moltissima convinzione, che l'umanità in quanto rispetto degli altri, non so dire se prima è esistita.
oggi se è possibile pensare all'umanità come democrazia e libertà liberale, che doveva essere sviluppata, invece è sparita l'umanità.
è sparito il rispetto degli altri, che era già discutibile in passato.
oggi l'umanità non esite in nessun posto del mondo. nemmeno nelle famiglie contatadine.Da: guido perazziData: mercoledì 30 giugno 2010 alle ore 11:30
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Se si potesse vorrei che fosse incisa sulla fronte di tutti i prepotenti e i dittatori di questo mondo.Da: ArnaldoData: mercoledì 30 giugno 2010 alle ore 8:30