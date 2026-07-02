Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Commenti alla frase di Immanuel Kant

Agisci in modo da considerare l'umanità, sia nella tua persona, sia nella persona di ogni altro, sempre anche come scopo, e mai come semplice mezzo.

  • Esattamente... come deve, o meglio, dovrebbe essere

    Da: Giusy
    Data: martedì 30 giugno alle ore 9:23

  • ..beh..io, nel mio piccolo e con le mie modeste risorse, cerco ogni giorno di essere una persona positiva.
    Cerco di fare attenzione a chi mi circonda...

    Da: Giampaolo
    Data: mercoledì 30 giugno 2010 alle ore 23:17

  • carissimi non è mia abitudine criticare la critica. invio parole per giustificare il perchè del mio stare insieme agli altri.Sono un pessimista l’ho sempre compreso.
    Come si fa a non esserlo?
    Ma penso di aver fatto il possibile per essere un ottimista
    nel pessimismo. Dal 1960, sino a che la salute,
    me lo ha permesso,
    non mi sono mai tirato
    indietro dall’impegno politico.
    I pessimi risultati politici sociali li vediamo.
    Dove abbiamo errato?
    Ci mancherebbe altro che NEGASSI L’EVIDENZA
    Di quanta umanità e solidarietà esiste nel mondo.
    Ma i cittadini del mondo sono DOMINATI da quei mercanti,
    Che duemila anni fa sono stati cacciati dal tempio.
    ORA QUEI MERCANTI DOMINAN O IL MONDO.
    E FANNO MOLTO MALE A TUTTI I CITTADINI DEL MONDO.
    E ha ragione, tante ragioni, Susan Sontang quando dice:
    [la razza bianca
    è il cancro della storia umana;
    è la razza bianca
    ed essa sola - con
    le sue ideologie
    e le sue invenzioni -
    che sradica civiltà autonome
    ovunque proliferi,
    che ha sconvolto
    l'equilibrio ambientale
    del pianeta,
    e adesso minaccia
    l'esistenza stessa della vita].

    Da: guido perazzi
    Data: mercoledì 30 giugno 2010 alle ore 21:53

  • se l'invito venisse accolto avremmo, finalmente, il paradiso sulla terra!

    Da: marcella ranieri
    Data: mercoledì 30 giugno 2010 alle ore 19:52

  • Anche io non condivido la pessimistica visione dell'Umanità.
    Certamente ogni giorno ed in ogni parte del mondo si assiste a delle prevaricazioni e a delle ingiustizie...ma ci sono infinite dimostrazioni di altruismo e abnegazione nell'aiutare il proprio prossimo.
    Sono solito dire che dobbiamo sfuggire dalle macrotematiche quali la Fame nel mondo, la Pace, fratellanza tra ebrei e arabi...
    Dobbiamo, invece, osservare, incentivare e impegnarci nel micro sistema fatto della quotidiana solidarietà con il proprio prossimo.
    Un piccolo lavoro privato e quotidiano produrrà molto più effetto delle improbabili azioni planetarie.
    Io sono ottimista.
    Giampaolo

    Da: Giampaolo
    Data: mercoledì 30 giugno 2010 alle ore 16:55

  • Caro Guido Perazzi.
    Senza alcuna offesa e neppure alcun sentimento diverso da un normale sentimento di "umanità e umiltà" chiamerei il tuo sentire: Pessimismo.
    Non è possibile pensare che non ci siano luoghi dove si pratica una "civile umanità".
    Pensa ai tanti luoghi di sofferenza dove gli uni aiutano gli altri con dedizione e senza nessun rendiconto. Pensa al rapporto genitori/ figli. ecc.
    E poi i progressi che in tanta parte del mondo si sono fatti per alleviare le sofferenze dei più deboli.
    Con simpatia,
    Arnaldo

    Da: Arnaldo
    Data: mercoledì 30 giugno 2010 alle ore 13:17

  • purtroppo penso con moltissima convinzione, che l'umanità in quanto rispetto degli altri, non so dire se prima è esistita.
    oggi se è possibile pensare all'umanità come democrazia e libertà liberale, che doveva essere sviluppata, invece è sparita l'umanità.
    è sparito il rispetto degli altri, che era già discutibile in passato.
    oggi l'umanità non esite in nessun posto del mondo. nemmeno nelle famiglie contatadine.

    Da: guido perazzi
    Data: mercoledì 30 giugno 2010 alle ore 11:30

  • Se si potesse vorrei che fosse incisa sulla fronte di tutti i prepotenti e i dittatori di questo mondo.

    Da: Arnaldo
    Data: mercoledì 30 giugno 2010 alle ore 8:30

Aggiungi un commento


Il tuo nome e indirizzo E-mail

Testo del tuo messaggio

Controllo di sicurezza

    Dichiaro di aver preso visione della norme sulla privacy e accetto le condizioni di utilizzo gratuito dei servizi del sito

Lascia un tuo commento con Facebook

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail